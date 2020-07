Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 15 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is allemaal wat vrolijker dan gisteren met af en toe zon. Maar er zijn ook vaak bewolkte momenten, en soms kan er een kleine bui vallen. Maar vanavond is het droog, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 18 graden. De wind: die is zwak tot matig uit west tot noordwest, kracht 2 tot 3.

Vanavond en vannacht is het droog bij een zuidenwind, minimumtemperatuur rond 12 graden. Morgen is er vrij veel bewolking en af en toe gaat er wat regen vallen. De maximumtemperatuur is morgen ongeveer 17 graden, bij een matige wind uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag en zaterdag zijn droge en vrij mooie dagen met een matige zuidwestenwind. Maximum vrijdag rond 22 graden, zaterdag rond 23 graden. Ook zondag is het vrij warm maar dan is er meer bewolking dan zon, en is er kans op enkele buien.