Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 16 juli 08:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het is ook vandaag redelijk rustig weer, maar super-zomers is het niet want er is veel bewolking en soms valt er wat regen of motregen, vooral in de middagfase. Er is vanochtend maar weinig wind, vanmiddag komt er een zwakke tot matige zuidwestenwind. De maximumtemperatuur is 17 a 18 graden.

Vanavond breekt de bewolking wat vaker en blijft het bij een enkele bui. Vannacht en morgen zijn er regelmatig opklaringen en het blijft dan droog, morgenmiddag is het vrij zonnig. Het wordt morgenmiddag zo’n 21 graden.

In het weekend is zaterdag een droge en vrij zonnige dag, met 22 graden. Zondag is er kans op wat regen maar het wordt nog 22 graden. Na het weekend is er een noordwestenwind met opklaringen en een enkele bui, met maxima rond 18 graden.