Auto belandt na aanrijding te water

MUSSELKANAAL – Vanmiddag is na een aanrijding in Musselkanaal een personenauto te water geraakt.

Rond kwart over drie is een personenauto tegen de zijkant van een andere auto gebotst en vervolgens in het kanaal langs de Marktstraat beland. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Aldi.

De betrokkenen zijn in een ambulance onderzocht. Voor zover bekend is er niemand naar het ziekenhuis gebracht. De auto’s zijn door berger Keizer afgevoerd. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.

Foto’s: Johan de Boer