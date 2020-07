Boswerkzaamheden in Ter Apel

TER APEL – Binnen enkele weken start Staatsbosbeheer met werkzaamheden in het Kloosterbos in Ter Apel. Het doel van deze voorbereidende werkzaamheden is om het parkbos in ere te herstellen. Er worden zichtlijnen in het bos aangebracht, de vijver wordt aangepakt en aantal bomen wordt verwijderd om andere bomen meer ruimte te geven.

Landschapsvisie

In september 2019 is de landschapsvisie voor de omgeving van het klooster in Ter Apel gepresenteerd met daarin plannen voor het klooster en de omgeving eromheen. Het wandelbos, de bebouwing, de Ruiten Aa en het Boschhuis zijn allemaal belangrijke onderdelen van de omgeving rond het klooster. Om deze landschapsvisie tot uitvoering te brengen is een aparte stichting opgericht, de Stichting Herinrichting Klooster Enclave Ter Apel. Die heeft als taak de visie te vertalen naar een uitvoeringsplan, fondsen te werven en te zorgen dat de plannen uitgevoerd worden.

Zichtlijnen

Het doel van de landschapsvisie is om meer samenhang aan te brengen tussen het klooster en zijn omgeving. Vorig jaar zijn entreepalen geplaatst. Nu is het tijd voor een volgende stap. Om meer verbinding te krijgen tussen het Kloosterbos (ook wel bekend als Wandelbos) en het klooster, worden er in het bos zichtlijnen aangelegd. Zo wordt het klooster uit verschillende richtingen beter zichtbaar. Hiervoor worden struiken en enkele bomen weggehaald.

Vijver

Ook de vijver krijgt een facelift. Vorig jaar is de vijver uitgebaggerd en is een pomp geplaatst. Hierdoor is er weer wat stroming in het water. Om niet opnieuw dicht te groeien heeft de vijver echter ook meer licht nodig. Daarom wordt rond de vijver een aantal bomen weggehaald en vervangen door gras en stinzenplanten die horen bij een parkbos.

Bijzondere boomsoorten

In het bos staan verschillende bijzondere boomsoorten. Ook dit is een kenmerkende eigenschap van een parkbos. Om deze bomen te behouden en ze de ruimte te bieden om groter te worden, worden een aantal andere bomen verwijderd. Het gaat daarbij om boomsoorten die van oorsprong niet in dit bos thuishoren.

Samenwerking

Dit jaar worden de plannen in het veld uitgetekend en gemeten. Volgend jaar komt de oogstmachine om de werkzaamheden uit te voeren. Dit alles gebeurt in samenspraak met de Stichting Herinrichting Klooster Enclave Ter Apel.

Excursie

Na de vakantieperiode worden er één of meer excursies aangeboden door de Stichting Herinrichting Klooster Enclave Ter Apel en Staatsbosbeheer om de plannen nader toe te lichten.

Reguliere werkzaamheden

Staatsbosbeheer gaat niet alleen in het parkbos maar ook in de omliggende natuurbossen aan de slag. Er worden bomen geoogst om grote bomen de ruimte te geven verder te groeien en om meer licht op de bodem te krijgen. Daarnaast worden een aantal rechte bosranden glooiend gemaakt. Ook deze werkzaamheden worden volgend jaar uitgevoerd. De te oogsten bomen worden komende weken gemarkeerd.

Ingezonden