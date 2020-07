DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Aschendorf

Vannacht stopte om drie uur bij de spoorwegovergang aan de Mühlenstraße in Aschendorf een vrachtwagenchauffeur om met een fietser te praten. Tijdens het gesprek gingen de spoorbomen dicht. De chauffeur reed achteruit en trok daarbij een van de spoorbomen uit de verankering. Vervolgens reed hij door zonder zich om de schade te bekommeren. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg.

Ostfriesland

Ook in Ostfriesland laten boeren onder het motto: “Land schafft Verbindung” van zich horen. Ze protesteren tegen de actuele landbouwpolitiek in Duitsland. In Leer en omgeving vonden dit jaar al meerdere bijeenkomsten plaats. Hierbij deden zich geen ernstige incidenten voor. Ook niet bij de vooraf aangekondigde acties op de wegen, waarbij het verkeer gehinderd werd. Over het algemeen konden de actievoerders op sympathie van de overige burgers rekenen en hielden ze zich aan de gemaakte afspraken.

Dit was vorige week vrijdag niet het geval. Na een bijeenkomst in Bad Nieuweschans reden boeren in de leeftijd tussen 25 en 51 jaar, uit de regio’s Rheiderland en Aurich, tegen alle afspraken in met hun trekkers ter hoogte van de afslagen naar Papenburg en Weener op de autosnelweg A31. Ze werden door de politie van de snelweg gehaald.

De politie neemt de zaak hoog op. Niet alleen hebben de vijf betreffende actievoerders de afspraken geschonden, maar hebben ze ook zichzelf en medeweggebruikers in gevaar gebracht. Er zal dan ook een uitgebreid onderzoek naar de vijf worden gedaan, onder anderen naar het bezit van een geldig trekkerrijbewijs. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Meppen

Gisteravond hebben hoofdcommissaris Nicola Simon en commissaris van de politie Meppen: Raimund Brinkmann een gesprek gehad met meerdere deelnemers van een vreedzame demonstratie op 20 juni voor het politiebureau in Meppen. Deze demonstratie was naar aanleiding van een politie-inzet op 18 juni in Twist, waarbij een 23 jarige inwoner van Guinee om het leven kwam.

Tijdens het gesprek uitten beide partijen hun zorgen en frustraties. Twee van de deelnemers, mannen van 21 en 28 jaar uit Ivoorkust, werden bijgestaan door een medewerker van vluchtelingenwerk. De mannen gaven aan dat zij geen ervaring hebben met racistisch politiegeweld en ongelijke behandeling door de politie.

Meppen

Gisteren is tussen 08.40 en 16.05 uur op de parkeerplaats van de rechtbank aan de Obergerichtsstraße in Meppen een geparkeerde VW Scirocco aangereden. Hierbij raakte de linker spatbord beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.

Meppen

Tussen woensdag 22.00 en donderdag 05.45 uur is ingebroken bij een schuur aan de Loher Straße in Meppen. Er werd een zwarte dames e-bike gestolen. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Meppen/Haren

Zes jongeren hebben bij een werkplaats in Meppen van oude politiehesjes rugtassen gemaakt. Deze worden uitgereikt aan leerlingen van de Christophorusschule Haren. Door de reflecterende onderdelen zijn de kinderen straks als het weer vroeg donker wordt beter zichtbaar. Als waardering kregen de jongeren een bioscoopbon van 30 euro. Deze werd gesponsord door Kfz-Werkstatt EmsRepair uit Haren/Emmeln en de Verkehrswacht Meppen.

Spahnharrenstätte/Sögel/Werlte

Na talrijke diefstallen uit tuinen in Spahnharrenstätte, Sögel en Werlte heeft de politie van Sögel twee vrouwen aangehouden. Bij een doorzoeking werden diverse van diefstal afkomstige goederen aangetroffen. Veel spullen zijn al terug naar de rechtmatige eigenaars. De politie wil ook graag de goederen op de foto aan de eigenaars teruggeven. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Sögel.

Foto’s: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim