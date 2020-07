Rabobank Scheemda definitief dicht

SCHEEMDA – De Rabobank in Scheemda gaat niet weer open.

Het filiaal van de Rabobank aan de Stationsstraat gaat niet weer open. De bank stond al op de nominatie om uit Scheemda te verdwijnen en was vanwege de coronacrisis al gesloten. De bank heeft nu besloten dat het filiaal nu definitief gesloten blijft. De rekeninghouders zijn hierover per brief geïnformeerd. Zij kunnen voor geldopname gebruik maken van een zogenaamde gele geldmaat elders in het dorp.

Het pand is begin dit jaar gekocht door Ben Timmermans, eigenaar van aannemersbedrijf Avitec ( voorheen Hoornstra) in Nieuw-Buinen. Hij wil er, evenals van de voormalige filialen van de Rabobank in Vlagtwedde en Borger, een wooncomplex van maken.