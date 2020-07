Verdachte overval Veendam aangehouden

VEENDAM – Gisteravond is in Veendam een persoon overvallen.

Gisteravond rond 23:50 uur heeft er aan de J. Kazemierstraat te Veendam een overval op een persoon plaatsgevonden. De dader is later door de politie aangehouden.

De politie wil graag in contact komen met eventuele getuigen. Heb je de overval daadwerkelijk gezien of weet je in welke richting de dader is weggevlucht? Dan komen ze graag met je in contact.

Je kunt de politie bereiken via 0900-8844 of anoniem 0800-7000, hierbij graag zaaknummer 2020191266 vermelden

Bron: Politie Ommelanden-Midden