Dode en 19 gewonden bij ernstig ongeval Weener

A31, WEENER – Bij een ernstig ongeval op de autosnelweg A31 is vanmiddag één persoon om het leven gekomen en 19 personen gewond geraakt, waarvan een deel ernstig.

Het ongeval gebeurde om 11.25 uur. Een 31 jarige vrachtwagenchauffeur uit Wit Rusland reed op de A31 tussen de afslag Weener en de Emstunnel met zijn Mercedes autotransporter in volle vaart achterop een file. Hierbij knalden vijf auto’s op elkaar. Een aantal vloog over de kop, waarbij één liggend op het dak tot stilstand kwam; andere auto’s zaten volledig in de kreukels.

Zes inzittenden raakten bekneld. Zij werden door de brandweer van Weener, Weenermoor, Stapelmoor, Leer, Holtgaste en Bunde uit hun auto’s bevrijd. Er was groot alarm gegeven, hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Hierbij waren ook vier Duitse traumahelikopters. Dit waren de Christoph 26, Christoph 6, Christoph Weser en Christoph Europa 2. In totaal waren er 165 hulpverleners in touw.

Om de hulpverleners de ruimte te geven werd de A31 in beide richtingen afgesloten. De reddingsdiensten konden in eerste instantie moeilijk de plaats van het ongeval bereiken, omdat weggebruikers hun auto’s verlieten om de benen te strekken en/of te kijken wat er aan de hand was.

Bij het ongeval raakten vier personen, waaronder een kind zeer ernstig gewond, twee personen raakten zwaargewond en 13 personen liepen lichtere verwondingen op. Voor een 57 jarige man uit Oberhausen kwam alle hulp te laat; hij overleed op de plaats van het ongeval. De 31 jarige vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.

Negen gewonden werden met een traumahelikopter naar ziekenhuizen in de omgeving en naar Bremen gebracht. De gewonden zijn voor het merendeel vakantiegangers uit Nederland en Nordrhein-Westfalen. Bij het ongeval waren ook drie honden betrokken. Hiervan raakte één zo zwaar gewond dat hij door een dierenarts uit zijn lijden moest worden verlost.

Door het ongeval ontstond een lange file. De politie begeleidde de automobilisten via de afslag Weener naar de B436. Om tien voor drie werd de A31 in de richting Oberhausen weer vrijgegeven. De rijbanen in noordelijke richting zijn nog uren afgesloten geweest voor berging, onderzoek en het reinigen van het wegdek.

A 31 Rheiderland – Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person und mehreren VerletztenA 31 – Am… Posted by Polizei Leer / Emden on Saturday, 18 July 2020