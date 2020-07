DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Walchum

Tussen donderdagavond negen uur en vrijdagmorgen acht uur hebben onbekenden ingebroken bij drie trekkers van het merk John Deere. De trekkers stonden op het erf van een boerderij aan de Süd-Nord-Straße in Walchum.

Er werden vier computers, twee GPS ontvangers en een radio gestolen. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s.

Weener

Vannacht werd de politie gebeld omdat op de Hauptstraße in Weener een man op een e-bike over de weg slingerde en uiteindelijk op het wegdek viel. Hij raakte daarbij lichtgewond. De 38 jarige inwoner bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een blaastest wees uit dat hij 1,73 promille alcohol in zijn bloed had. Hij werd meegenomen naar het politiebureau, waar proces-verbaal werd opgemaakt en bloed werd geprikt.

Meppen

Tussen donderdagmiddag vijf uur en vrijdagochtend half negen is een bedrijfspand aan de Haselünner Straße in Meppen met graffiti besmeurd. De schade wordt op meerdere honderden euro’s geschat.

Papenburg

Gisteravond om elf uur is aan de Gutshofstraße in Papenburg een berg grof vuil in brand geraakt. Het vuur werd door de brandweer van Papenburg gedoofd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.