Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 18 juli 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Het wordt een mooie zaterdag met veel zon, wat hoge bewolking en ook enkele stapelwolken. Er is een zwakke wind uit zuid tot zuidwest en het wordt dan ook warm met een maximumtemperatuur rond 25 graden.

Vanavond blijft het warm, vannacht daalt de temperatuur tot rond 15 graden. Er is dan kans op mist en nevel want het is vannacht heel rustig. Morgen begint vrij zonnig en een beetje heiig, morgenmiddag en morgenavond is het bewolkt en gaat het af en toe regenen. Maximum morgen nog rond 23 graden, bij een zwakke zuidwestenwind.

Maandag en dinsdag is de wind gedraaid naar het noordwesten. Dat geeft veel opklaringen maar ook kans op een enkele bui, en de temperatuur is dan met 19 graden een stuk lager. Woensdag is het zonnig en rustig, daarna is er meer bewolking met kans op wat regen. En zo bijft het licht wisselvallig zonder veel regen.