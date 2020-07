SELLINGEN – De atelierroute de Beetse ter Borg gaat definitief niet door.

Al in een vroeg stadium besloot het bestuur van de atelierroute een bericht uit te doen dat de route op 1 en 2 augustus niet door zou gaan vanwege het corona virus. Zo gezegd zo gedaan, maar gaande weg sloeg toch de twijfel toe. Waren we niet te snel en; misschien kan het wel en; moeten we niet nog eens, tot het moment dat het definitief duidelijk werd dat het niet zou lukken.

Rond deze tijd zou het een drukte van belang geweest zijn. Tijd om de puntjes op de i te zetten. Folders verspreiden en posters ophangen, afspreken wie de borden en de vlaggen doet etc etc. Maar ook locatiehouders zitten twee weken van te voren niet meer stil en zijn druk bezig de locatie in orde te maken.

Hoe dan ook, het is niet anders en er is heel veel begrip. Ter compensatie, om toch een beetje het gevoel te krijgen, zijn er op de site leuke foto’s te zien van de kunstwerken van de kunstenaars. www.atelierroutedebeetseterborg.nl Ook op de facebook pagina van de atelierroute is een leuke compilatie te zien van de kunstwerken.

De data voor de atelierroute 2021 zijn 7 en 8 augustus en het bestuur richt zich nu al op de organisatie daarvan omdat dan het 15 jarig jubileum van de atelierroute gevierd wordt.

Ook dan zal, zoals aanvankelijk voor dit jaar bedacht, de kiosk aan de Beetse plas meedoen met een project voor kinderen.

Alle energie zal komende tijd gericht zijn op het tot een succes maken van de editie van het 15 jarig bestaan van de atelierroute de Beetse ter Borg.

Ingezonden door Nelleke Dragt