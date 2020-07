Brandweer blust twee brandjes in Emmen

EMMEN – De brandweer van Emmen is gisteravond voor twee kleine branden uitgerukt.

Om vijf voor half tien was er een melding van een buitenbrand aan de Angelsloërdijk in Emmen. Het bleek te gaan om een bult groenafval. Zo’n twee uur later werd er weer brand gemeld. Dit keer was het zo’n honderd meter verderop, aan de Havixhorst. Daar bleek een winkelwagentje in brand te staan.

De laatste maanden zijn er veel (kleine) brandjes in Emmen. Woensdag gingen er aan de Veldlaan twee containers in vlammen op en in de nacht van 10 op 11 juli brandden op een parkeerplaats aan de Kerspellaan een taxibus en een caravan uit.

Eerder dit jaar waren er regelmatig brandjes in containers en in de bossen van Emmen.

De politie onderzoekt of de branden van de afgelopen tijd iets met elkaar te maken hebben, en wie er verantwoordelijk is voor de branden.