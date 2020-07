DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Tussen zaterdag 11 juli en zaterdag 18 juli is de gevel van een appartementencomplex aan de Königsstraße in Meppen met graffiti besmeurd. In dezelfde periode werd ook de gevel van de kerkgemeenschap aan de Stadtforst in Meppen met verf bespoten. De totale schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Gistermorgen is tussen tien voor negen en tien over negen op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Lathener Straße in Meppen een grijze Opel Meriva aangereden. Hierbij raakte de linker achterspatbord beschadigd. Van de veroorzaker ontbreekt ieder spoor.

Gisteren vond op de Windthorstplatz in het centrum van Meppen onder het motto: “Jüngste Anschuldigungen gegen Sicherheitskräfte” een betoging plaats. Dit werd georganiseerd door “Aktionsbündnis Solidarität für Sicherheit”. Voor de bijeenkomst was een vergunning bij de gemeente Meppen aangevraagd. De demonstratie werd geleid door een lid van het AfD-staatsparlement.

Tegelijkertijd vond voor het stadhuis een tegendemonstratie door de Partei Bündnis 90/Die Grünen plaats. Rond drie uur gingen de 25 demonstranten naar de Windthorstplatz. Ze hielden spandoeken omhoog en overstemden de sprekers en het AfD-staatsparlement met gefluit en luide sirenes. De oproerpolitie uit Osnabrück heeft de bijeenkomst, waaraan zo’n 130 personen deelnamen, beveiligd.

Rond half vijf waren de protestbijeenkomsten afgelopen. Er deden zich geen noemenswaardige incidenten plaats. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt wegens belediging.