Oorzaak stroomstoring Winschoten was defect in transformatorstation

WINSCHOTEN – De oorzaak van de stroomstoring in Winschoten was een defect in een transformatorstation.

Gisteravond was er vanaf 19.53 uur een stroomstoring in een deel van Winschoten. Hierdoor kwamen 1.110 huishoudens in de omgeving van de Grintweg, Molenstraat en Nassaustraat zonder elektriciteit te zitten. De oorzaak was een defect in een transformatorstation.

Monteurs van Enexis gingen hard aan het werk om iedereen weer van stroom te voorzien. Voor een gedeelte van het getroffen gebied duurde dit extra lang. Er moest namelijk een noodstroomaggregaat geïnstalleerd worden.