Wandeltip: Het Ganzenpad

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 19 juli 09:00 uur. Door Jules Gernaerdt

Er is vandaag nog wel wat zon, maar veel is dat niet en in de loop van de middag en vanavond kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Veel regen wordt dat niet en het wordt nog vrij warm met een maximum van 23 graden.

Vannacht is het ook nog bewolkt met een bui. maar morgen klaart het snel op en het wordt ’s middags licht tot half bewolkt met verspreid een paar buien. Het maximum ligt morgenmiddag rond 19 graden, bij een matige noordwestenwind.

Dinsdag is het ongeveer hetzelfde plaatje met veel opklaringen, heldere lucht, en een noordwestenwind. Woensdag en donderdag zijn rustig met weinig wind en vrij veel zon, vrijdag en volgend weekend is er kans op wat regen. Maximum vanaf woensdag rond 20 graden.