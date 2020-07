Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Brei en haak bloemen voor bouwhekken”

GEMEENTE MIDDEN GRONINGEN, HOOGEZAND – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn vraagt alle inwoners van Midden-Groningen bloemen te haken of te breien die de bouwhekken rondom het nieuwe huis voor cultuur en bestuur (Het Kielzog) in Hoogezand gaan verfraaien. In dit huis, waarvan de tweede fase op dit moment gebouwd wordt, komen straks het nieuwe gemeentehuis, de bibliotheek, een grand café, het theater en de muziekschool onder één dak. Het wordt dus echt een huis voor cultuur en bestuur.



Adriaan Hoogendoorn: “Haak of brei vòòr 15 september 2020 een bloem en zie deze tot het einde van het jaar prijken aan de bouwhekken rondom het nieuwe huis voor cultuur en bestuur! Van de bloemen die de inwoners haken of breien, maken we onder begeleiding van Ida Buijs (kunstenares, werkzaam bij Biblionet Groningen) met behulp van ijzerdraad letters en deze letters bevestigen we aan de bouwhekken en vormen een deel van het gedicht van Groninger stadsdichter Renée Luth: Zo is elke bloem de verbinding tussen wat was en wat komen gaat. Dit past bij de bouw van een huis voor cultuur en bestuur, maar vooral ook bij de verbinding tussen onze inwoners en de organisaties die in het gebouw zitten en werken voor onze inwoners. Zo wordt het gebouw al een beetje van ons allemaal. Ik vraag mensen bij te dragen aan deze actie, ook omdat we het met elkaar nodig hebben meer oog te hebben voor de mooie dingen in het leven.”



Inleveren

Alle bloemen worden gemaakt door inwoners van Midden-Groningen en medewerkers van bibliotheek, Kielzog en gemeente. Dat kan tijdens brei- en haaksessies in de gemeente vanuit de bibliotheek (starten na de vakantie). Maar mensen kunnen ook thuis of op vakantie bij de caravan/tent aan de slag gaan. Ze mogen zelf weten hoe de bloem eruit ziet die ze willen inleveren. De bloemen kunnen vòòr 15 september ingeleverd worden bij de dichtstbijzijnde bibliotheek (in Harkstede, Hoogezand, Noordbroek, Siddeburen, Slochteren of Zuidbroek). Eind september worden dan de gebloemde woorden bevestigd op het hek (precieze datum volgt nog).



Planning bouw

De planning van de bouw Het Kielzog tweede fase heeft vooralsnog geen vertraging opgelopen door corona en wordt volgens planning eind mei 2021 opgeleverd door de BAM.

Ingezonden door gemeente Midden-Groningen

Foto’s: Ida Buijs