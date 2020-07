Grote brand bij zorgboerderij in ’t Haantje

’t HAANTJE – Vanmiddag heeft brand gewoed in een schuur en een zorgboerderij in ’t Haantje.

Het vuur brak rond half drie uit in de schuur naast een zorgboerderij in ’t Haantje. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. De brandweer probeerde te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rietgedekte zorgboerderij, maar moest na een uur constateren dat dit niet gelukt was.

Brandweerkorpsen uit Emmen, Zweeloo, Sleen, Schoonoord, Westerbork, Assen, Coevorden en Borger probeerden het vuur te bestrijden. Hiertoe werden grote delen van het rieten dak met een grote schaar weggeknipt. Uiteindelijk stortte een groot deel van het dak in.

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Dit zal door een gespecialiseerd bedrijf worden opgeruimd. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand. Wel kwam er uit voorzorg een ambulance ter plaatse. De weg door ’t Haantje werd afgesloten om hulpverleners de ruimte te geven.

Burgemeester Bert Bouwmeester van Coevorden en wethouder Stegen kwamen ter plaatse om poolshoogte te nemen.

