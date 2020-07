Klein Ulsda kan beschikken over een AED

KLEIN ULSDA – Sinds vorige week kan Klein Ulsda beschikken over een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme mogelijk weer kan herstellen bij een hartfalen. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.

Bij de woning van de familie Bremer aan het Molenlaantje 3 in Klein Ulsda hangt sinds vorige week donderdag ook zo’n apparaat. De AED is geplaatst in een daarvoor bestemde buitenkast compleet met verwarming en alarm. De kast is afgesloten en voorzien van een pincode.

Op het moment dat er een onwel-wording (reanimatie) gemeld wordt bij 112 gaat er automatisch via hartslag nu, een melding naar de zeven burgerhulpverleners (dit zijn vrijwilligers) die Klein Ulsda rijk is. Via een sms krijgen ze een pincode toegestuurd waarmee zij de kast kunnen openen en de AED eruit kunnen halen, en hiermee met dit apparaat een inzet te doen om proberen het leven van desbetreffende persoon te redden.

Een aantal vrijwilligers wordt dan in dit bericht naar het slachtoffer gestuurd, en een aantal vrijwilligers krijgt de opdracht de AED op te halen. Aangezien elke seconde telt dient dit zo snel mogelijk te gebeuren.

Binnen de gemeente zijn diverse vrijwilligers (opgeleid door Hartveilig Groningen) die een reanimatie kunnen opstarten en een AED kunnen bedienen. Ook zijn er een aantal mensen die zijn getraind via hun werk, EHBO,BHV, en mensen uit de zorg, of gewoon iemand die een opleiding Reanimatie/AED genoten heeft.

Foto’s: Catharina Glazenburg