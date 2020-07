DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

De politie zoekt de eigenaar van de mountainbike op de foto onderaan dit artikel. De fiets, van het merk Bulls Sharprail, werd op 11 juli aan de Haseufer in Meppen in beslag genomen. De eigenaar kan contact opnemen met politie Meppen.

Haren

Zaterdagochtend is tien uur en kwart voor elf op een parkeerplaats aan de Neuer Markt in Haren een Toyota Yaris aangereden. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.

Haren

Gisteravond is om zeven uur bij een ongeval op de Großen Straße in Haren een motorrijder zwaargewond geraakt. Een 26 jarige bestuurster van een BMW zag bij het oversteken van kruising Harener Straße/ Große Straße de van rechts komende 56 jarige motorrijder over het hoofd. Hij werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 1.500 euro geschat.

Aschendorf

Zaterdagavond is tussen acht en tien uur een poging tot inbraak gedaan bij een tuinhuisje aan de Sportplatz in Aschendorf. De daders zijn niet binnen geweest; er werd dan ook niets gestolen.

Meppen

Tussen zaterdagavond zeven uur en zondagochtend half twaalf is ingebroken bij een in aanbouw zijnde woning aan de Frankfurter Straße in Meppen. Er werd een haakse slijper en een trilplaat buitgemaakt. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Tussen 11 en 18 juli zij in Meppen diverse gebouwen met verf besmeurd. Op drie woningen, met daarin een winkel, een appartementencomplex en een personenauto werd graffiti aangebracht.