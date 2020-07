Thea Loois op de fiets van Slenaken naar Blijham Dag 1

SLENAKEN / BLIJHAM – Vandaag was de eerste dag van de thuisreis van Thea Loois op de fiets van het zuidelijkste puntje van Nederland naar Blijham.



Dagelijks kunnen we de belevenissen lezen van Thea Loois uit Blijham.

Zij doet verslag van haar fietstocht van het zuidelijkste puntje van Nederland naar huis in Blijham. Hieronder haar verslag van dag 1.



Gistermiddag aangekomen in Slenaken. Heerlijk weer en een prachtige omgeving. Samen met Henk in Gulpen lekker op een terrasje gezeten.

Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt was het tijd om op de fiets te stappen voor de eerste etappe van mijn fietstocht vanuit Zuid Limburg.

De dag begon druilerig en grijs, maar in de loop van de ochtend klaarde het mooi op.

Een schitterende omgeving en een mooie route, maar ooohh wat heb ik me verkeken op de heuvels hier!

De hoogste hobbel in Blijham is de verkeersdrempel achter in het dorp maar dat is in deze omgeving wel even anders!! Ondanks de ondersteuning van mijn elektrische fiets kwam ik soms amper vooruit. Plat over het stuur en compleet ” achter de poest” kwam ik boven.

Onder het mom van genieten van het uitzicht, heb ik daar eerst even staan uithijgen.

Via mooie binnenwegen naar Maastricht gefietst, daar had ik afgesproken met een vriendin. Gezellig koffie gedronken en daarna heeft ze mij uitgezwaaid.

De route ging verder langs mooie landhuizen, leuke dorpjes en door de natuur. Ik ben een heel stuk langs de Maas gereden, mooie brede fietspaden en een prachtig gezicht over het water.

In de plaats Herten, vlakbij Roermond, was het even zoeken naar mijn overnachtingsadres. De eerste mensen die ik vroeg, waren ook toeristen dus die konden mij niet helpen. Er kwamen net twee jongens van een jaar of 10 aan fietsen en die wisten het wel. Ze zijn helemaal met me mee gefietst om me naar het juiste adres te brengen. Nou, die jeugd van tegenwoordig is best wel oké!!

Via vrienden op de fiets heb ik de overnachtingen geregeld. Vanavond ben ik bij een zeer vriendelijke dame beland. Een bijzonder gastvrij onthaal.

De fiets kon in de garage aan de oplader.

Ik kreeg gelijk een bord soep aangeboden die ik lekker buiten in de tuin heb opgegeten.

Er was al een andere mevrouw aanwezig, zij doet vanuit Den Haag een rondje Nederland. Onder het genot van een kopje koffie hebben we een geanimeerd gesprek gehad met z’n drietjes.

Al met al een bijzonder geslaagde dag. Ik verheug me al op morgen!