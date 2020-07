2 Covid-onderzoeken van UMCG krijgen subsidie van ZonMW

GRONINGEN – Twee Covid-gerelateerde onderzoeken van het UMCG hebben een subsidie ontvangen van ZonMW. Het gaat om een studie naar Covid-patiënten die thuis ziek waren en niet in een ziekenhuis waren opgenomen en om een onderzoek naar de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie. De onderzoeken ontvangen respectievelijk €430.000,- en €500.000,- van ZonMW.

UMCG onderzoekt Covid-patiënten die thuis ziek waren

Het UMCG doet onderzoek onder COVID-19 patiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen, en hun gezinsleden. Met de studie willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de impact en gevolgen van de ziekte op deze grote groep patiënten en hun familie, om op basis hiervan richtlijnen te kunnen maken voor de behandeling van COVID-19 patiënten thuis. Het onderzoek, COVID-HOME geheten, wordt uitgevoerd door de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie van het UMCG in samenwerking met de GGD’s Groningen, Drenthe, Friesland en IJsselland. ZonMW heeft voor dit onderzoek een subsidie van bijna €430.000,- beschikbaar gesteld.

Richtlijnen over COVID-19-diagnoses en -behandelingen worden ontwikkeld terwijl deskundigen nog niet alles weten over deze nieuwe ziekte. De meeste aandacht in onderzoek gaat naar patiënten die in ziekenhuizen zijn opgenomen. Over de impact en gevolgen voor niet-ziekenhuispatiënten -hun besmettelijkheid, de verspreidingsroutes van de virussen en hoelang zij in isolatie moeten blijven- is nog niet veel bekend.

Er is meer kennis nodig om patiënten die thuis geïsoleerd zijn goed te behandelen en de richtlijnen te verbeteren. Met het onderzoek willen onderzoekers meer kennis vergaren over hoe de ziekte bij deze groep patiënten verloopt. De kennis kan helpen om patiënten in de toekomst de juiste behandeling te kunnen geven en bijtijds te kunnen nagaan wanneer hun ziektebeeld gaat verslechteren. Meer inzicht in de besmettelijkheid van deze patiënten helpt bij het bepalen hoelang zij in isolatie moeten blijven en wanneer zij hun huis kunnen verlaten zonder het risico het virus op anderen over te dragen.

De projectleiders Adriani Tami en Ieneke van der Gun willen zo’n 200 positief geteste personen inclusief hun gezinsleden volgen. Zij worden vanaf het moment dat zij positief zijn getest wekelijks thuis bezocht om klinische- en laboratoriumgegevens te verkrijgen. Dit gebeurt door onder meer een neus- en keelswab, bloed en ontlasting af te nemen. Ook gezinsleden van positief geteste personen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Ook bij hen worden neus- en keelswabs afgenomen om te bepalen of en wanneer zij besmet raken.

De noodzaak en het belang van dit onderzoek is groot in de huidige fase van versoepeling van alle maatregelen en de mogelijke nieuwe uitbraken die daarvan het gevolg zijn. Het onderzoek duurt nog 6 maanden.

UMCG en Nivel starten onderzoek naar huisartsenzorg tijdens coronapandemie

Het UMCG gaat samen met instituut Nivel, Radboud UMC en Maastricht UMC de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie onderzoeken. Door hier mee kennis over te verkrijgen, kan de impact van de coronapandemie beter begrepen worden en is de huisartsenzorg wellicht beter te organiseren. ZonMW heeft een subsidie van €500.000,- voor dit onderzoek beschikbaar gesteld.

Sinds de start van de coronapandemie is er heel veel gebeurd in de gezondheidszorg, ook in de huisartsenzorg. In de organisatie van de huisartsenzorg zijn veel noodzakelijke veranderingen aangebracht. Het aantal mensen dat gebruik maakte van hun huisarts of de huisartsenpost is in sommige regio’s sterk gedaald, terwijl andere regio’s huisartsen juist te maken kregen met een grote belasting van patiënten met COVIVD-19 klachten.

Projectleider dr. Lilian Peters van het UMCG wil nagaan wat er te leren is van de manier waarop deze uitdagingen werden aangepakt en opgelost? Hoe hebben de patiënten dit ervaren en kregen zij op een goede manier toegang tot (huisarts-) zorg tijdens de COVID-19-pandemie?

De onderzoekers maken gebruik van gegevens vanuit de huisartsenpraktijken en huisartsenposten en gaan via interviews en vragenlijsten de ervaringen van patiënten en huisartsen na. Ook willen de onderzoekers weten of veel gebruik is gemaakt van thuisarts.nl. Het onderzoek richt zich op specifieke (kwetsbare) patiëntengroepen, waaronder kinderen, zwangeren en ouderen.

Het onderzoek is een samenwerking van verschillende UMCs en het Nivel waarbij ook de academische huisartsen netwerken, Zorgbelang Groningen en Stichting Sterk uit Armoede en Sociale Uitsluiting zullen samenwerken.

Het onderzoek duurt twee jaar.

Bron: UMCG