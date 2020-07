Bogdike organiseert op 18 en 19 september drive-in bioscoop Bog- & Roll met de film Cadillac Records

VEENDAM – Als alternatief op het jaarlijkse Bog-& Roll evenement op het Museumplein dat dit jaar moest worden afgelast, organiseert de stichting Bogdike een drive-in bioscoop die in het teken staat van Rock-& Roll op het terrein van Borgerswold Experience.



De musicalfilm Cadillac Records gaat over het platenlabel Chess Records. In de jaren vijftig was Chicago dé geboorteplek voor blues, R & B en soul. Artiesten als Muddy Waters, Etta James, Chuck Berry en Howlin’ Wolf namen er hun muziek op en kregen met regelmaat betaald in Cadillacs. De film is een prachtig tijdsbeeld met muziek van onder andere Beyoncé als de sensuele Etta James.



Voor aanvang van de film is er een inleiding door DJ Blue Flamingo, met muziek afkomstig uit zijn geweldige collectie 78 toeren platen.

Het geluid wordt gevolgd via een FM kanaal in de eigen auto. Auto’s zonder radio kunnen gebruik maken van mobile ontvangers die aanwezig zijn. Het meebrengen van consumpties is toegestaan. Er is een toilet aanwezig.



De te verwachten eigenaars van Cadillac’s en andere oldtimers die de drive-in zullen bezoeken verzamelen zich op zaterdagmiddag 19 september op het Museumplein voor een toerrit. Ook hierbij is Blue Flamingo aanwezig om de start te muzikaal te omlijsten.

Uiteraard volgt de organisatie de regels uit het protocol met de dan geldende RIVM maatregelen, zodat in alle scenario’s rondom de coronamaatregelen de film op een veilige manier kan worden bekeken vanuit de eigen auto. Bezoekers ontvangen het protocol bij de bevestigingsmail na reservering.

Bron: http://www.bogdike.nl/