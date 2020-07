Getuigen gezocht van inbraak bij Hazelhoff Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vorige week is ingebroken bij de firma Hazelhoff in Vlagtwedde.

In de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 juli 2020 is het bedrijf Hazelhoff Vlagtwedde- Bosch Car Service aan de Feenselweg in Vlagtwedde het slachtoffer geworden van een brutale inbraak. Gelukkig is er niets noemenswaardig buit gemaakt. Toch zitten ze met een behoorlijke schadepost, omdat er behoorlijk veel geweld is gebruikt.

Mocht je iets verdachts gezien hebben in deze nacht of de dagen ervoor neem dan contact op met politie Westerwolde of met de firma Hazelhoff.

Ingezonden