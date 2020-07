Imker Bennie van Buizen geeft lezing in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Donderdag 30 juli geeft imker Bennie van Buizen in Bibliotheek Veendam een lezing voor volwassenen. Deze ochtend vertelt hij alles bijen en hun leefomgeving.

Donderdag 30 juli komt imker Bennie van Buizen langs in Bibliotheek Veendam. Hij wordt vergezeld door een aantal van zijn bijen. De imker vertelt deze ochtend over de bijen en hun leefomgeving. Daarnaast gaan de deelnemers ook zelf aan de slag. Zo gaan we Groningse honing proeven en maken we waskaarsen.

De lezing op donderdag 30 juli begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. Aanmelden kan via de website biblionetgroningen.nl/veendam of door een mail te sturen naar veendam@biblionetgroningen.nl.

De deelname is gratis.

Ingezonden