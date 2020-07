Kofferbakmarkten in Winschoten

WINSCHOTEN – In Winschoten worden op het Marktplein een drietal kofferbakmarkten gehouden. Dit zijn gezellige struinmarkten, waar voor elk wat wils te vinden zal zijn.

Kofferbakmarkten zijn over komen waaien vanuit het zuiden van het land. Verkopers leggen een kleed naast hun auto, vanwaar men hun koopwaar verkoopt. Dit kan tweedehands en nieuw handelswaar zijn.

De kofferbakmarkten worden gehouden op 02 augustus, 13 september en 11 oktober 2020 van 10.00 tot 17.00 uur.

Veiligheid in verband met Coronavirus (covid-19)

Bezoekers kunnen via een éénrichtingroute veilig over de markt wandelen en struinen. Indien men de route heeft afgelegd is het uiteraard mogelijk de route nogmaals te lopen. Tussen de auto’s is voldoende ruimte, zodat de bezoekers rustig en veilig kunnen struinen.

Het is nog mogelijk om je als standhouder aan te melden. Dit kan per mail: event-organisatie@outlook.com Of telefonisch: 06-51756629

Dit evenement wordt coronaproof georganiseerd door: NtH Event Organisatie Hoogezand

Ingezonden