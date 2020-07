DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op de parkeerplaats bij de Lidl aan de Karl-Hillers-Straße in Papenburg is zaterdagmiddag tussen half vier en kwart over vier een personenauto aangereden. De eigenaresse ontdekte de schade aan de voorzijde van de auto toen zij haar boodschappen naar de auto bracht. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen.

Lingen, Meppen, Nordhorn

Gedurende het weekend hebben auto-inbraken plaatsgevonden in Lingen, Meppen en Nordhorn. In Meppen lukte het de dader in de nacht van zondag op maandag op onbekende wijze een geparkeerde auto aan de Heseper Straße open te krijgen. De buit bestond uit een handtas met inhoud ter waarde van 750 euro. In Lingen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag uit een geparkeerde auto aan de Johann-Strauß-Straße een bedrag van drie cijfers gestolen en in Nordhorn werden zondagmiddag aan de Neumarkt twee sloten van een auto opengebroken. Uit de auto werden twee rugzakken met daarin portemonnees gestolen. De waarde bedraagt 200 euro.