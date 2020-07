Thea Loois op de fiets van Slenaken naar Blijham Dag 2

SLENAKEN / BLIJHAM – Vandaag was de tweede dag van de thuisreis van Thea Loois op de fiets van het zuidelijkste puntje van Nederland naar Blijham.

Dagelijks kunnen we de belevenissen lezen van Thea Loois uit Blijham.

Zij doet verslag van haar fietstocht van het zuidelijkste puntje van Nederland naar huis in Blijham. Hieronder haar verslag van dag 2, van Herten naar Well.



Vanochtend was er een heerlijk ontbijt klaar gezet voor mij en de andere logé (Lia). Lekker en uitgebreid gegeten, samen met de gastvrouw aan de keukentafel. We kregen zelfs nog broodjes mee voor onderweg!

Het bleek dat Lia, een sportieve 60-plusser dezelfde kant op moest en ze vroeg of ze een eind met mij mee mocht fietsen. Hartstikke leuk, dus om 09.00 uur zijn we samen op de fiets gestapt richting Arcen.

Eerst hebben we een bezoek gebracht aan Roermond, mooie gebouwen bekeken en genoten van kop koffie op het grote plein vlakbij de kathedraal, lekker in het zonnetje. En dat zomaar op een doordeweekse dinsdag!

In Beesel zijn we een kijkje gaan nemen in de historische groentetuin. Daar worden circa 300 soorten “vergeten” groenten en fruit geteeld en de tuin wordt gerund door vrijwilligers.

We hebben een heel stuk de Maasroute gevolgd, erg mooi zo langs het water.

Bij Kessel zijn we met de pont de Maas overgestoken. Voor € 0,80 p.p. heeft het ook geen zin om 20 km om te fietsen!

De route ging onder andere door / langs Asselt, Rijkel, Baarlo en Blerick.

Na zo’n 40 km heb ik hartelijk afscheid genomen van mijn tijdelijke reisgenoot en de tocht alleen verder gereden.

Op m’n fietsje dwars door Venlo was wel een belevenis, zoveel drukte en verkeer ben ik niet gewend, maar het ging prima.

Langs allerlei plaatsjes kwam ik uiteindelijk terecht in het Nationaal park Maasduinen. Mooie fiets- en wandelpaden door de natuur.

Daarna kwam ik uit in het dorp Well, mijn eindbestemming voor vandaag.

Bijna gelijktijdig met mij kwamen er nog 2 dames aan, die op hetzelfde adres logeren. Met z’n drietjes zijn we naar het centrum gefietst om daar nog even een ijsje te halen.

Nu kan ik terug kijken op alweer een hele fijne dag. Veel gezien en de nodige indrukken opgedaan.



Morgen gaat de reis naar Zevenaar, kijken wat ik dan weer ga meemaken!