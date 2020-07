Brandweer Winschoten rukt uit voor wateroverlast en brand meterkast

WINSCHOTEN – De brandweer is uitgerukt voor wateroverlast en brand in een meterkast.

Vannacht werd de brandweer van Winschoten rond half één gealarmeerd voor wateroverlast aan de Trekweg in Winschoten. In een van de bovenste duplexwoningen was een lek ontstaan. Het water liep o.a. via de meterkast naar beneden. Enexis kwam ter plaatse om de elektriciteit af te sluiten. De bewoners van vier woningen hebben de nacht elders doorgebracht.

Iets voor half negen vanmorgen rukte de brandweer van Winschoten wederom uit. Deze keer voor een melding van brand in een meterkast in een portiekwoning aan de Abel Tasmanstraat. Er bleek geen sprake te zijn van brand. Waarschijnlijk is kortsluiting de oorzaak geweest van smeltende bedrading in de meterkast.