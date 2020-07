Hunebedcentrum moet vaak nee verkopen

BORGER – Het wemelt van de mensen die het Hunebedcentrum willen bezoeken, maar de corona-maatregelen dwingen het Hunebedcentrum tot terughoudendheid.

“We zien de belangstelling, maar we kunnen deze niet verzilveren.” aldus directeur Harrie Wolters.



Drenthe zit vol. Recreatieparken zijn goed bezet, maar corona beperkt ons in massale activiteiten. Het Hunebedcentrum merkt het in de zomervakantie elke dag opnieuw. Harrie Wolters legt het uit: “Voor onze veiligheid en gezondheid beperken we het bezoek. Al zouden we natuurlijk graag de schade van de eerste corona-maanden zo snel mogelijk inhalen. Het is frustrerend om te zien dat dit wel degelijk had gekund.” De afgelopen weken loopt het Hunebedcentrum dagelijks honderden bezoekers mis en niet altijd is er begrip onder de bezoekers voor de beperkingen.



Het is de contradictie van deze tijd. “We zijn deze weken enorm druk met zo goed mogelijk nee-verkopen”, aldus woordvoerder Gijs Klompmaker van het Hunebedcentrum. “De telefoon staat roodgloeiend, het terrein is vol met potentiële bezoekers, maar we kunnen niet meer dan 400 bezoekers ontvangen. Dat is echt het maximum.”



Oplossingen

Het Hunebedcentrum probeert de overdrukte te managen door routes voor fietsen en wandelen aan te bieden. “Zo zien de mensen in elk geval het prachtige Hondsruggebied met haar talloze hunebedden, al hadden we ze natuurlijk graag verwelkomt in ons museum”, aldus directeur Harrie Wolters. “En natuurlijk kunnen mensen het grootste Hunebed van Nederland te allen tijde, gratis, komen bewonderen!”



Onbegrip

Steeds minder begrip is er voor de coronamaatregelen bij toeristen en potentiële bezoekers. Mensen raken geïrriteerd dat ze alles moeten plannen, dat ze online kunnen reserveren en dat ze niet overal kunnen gaan en staan. “We helpen natuurlijk digibeten en mensen uit de oudere doelgroep met reserveren. Al is er nu zo’n run op tickets dat het steeds meer een uitdaging wordt om iedereen tevreden te houden. Helaas kunnen we simpelweg niet meer doen en betekenen, dan we nu doen, aldus Gijs Klompmaker.”



