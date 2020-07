DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Oldenburg

De politie heeft gistermiddag op het hoofdstation in Oldenburg een 55 jarige Poolse man aangehouden. Agenten waren gebeld voor een man die sterk onder invloed van alcohol verkeerde. Een blaasproef wees uit dat hij 3,07 promille alcohol in zijn bloed had. Ook bleek dat er tegen de man twee keer een arrestatiebevel voor huisvredebreuk van kracht was.

Om een gevangenisstraf te ontlopen moest de man meteen 350 euro betalen. Hij kon de boete niet betalen. Daarom werd hij naar een justitiële inrichting gebracht, waar hij de komende 35 dagen mag verblijven.

De politie doet nog onderzoek naar de huidige verblijfplaats van de man.

Meppen, Apeldorn

Door onbekende oorzaak is rond middernacht in een bos aan de Sandheimer Straße in Apeldorn bij Meppen een blokhut in brand geraakt. De brandweer van Meppen en Berßen had het vuur snel onder controle. De schade wordt op 1.000 euro geschat.

Meppen

Tussen maandagmiddag drie uur en dinsdagochtend acht uur is ingebroken bij een leegstaande woning aan de Görrestraße in Meppen. Er werd onder anderen een cirkelzaag en zilveren bestek gestolen. De waarde van de spullen bedraagt meerdere honderden euro’s.

Neulehe

Tussen maandagmiddag drie uur en dinsdagochtend zeven uur zijn vensters, banken en straatklinkers van een kleuterschool aan de Kirchstraße in Neulehe met rode verf besmeurd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Papenburg.

Sögel

Tussen maandagmiddag tien voor vijf en dinsdagochtend vijf voor zeven is ingebroken bij een onderwijsinstelling aan de Püttkesberge in Sögel. De daders doorzochten het gebouw en probeerden daarbij in de keuken te komen. Voor zover bekend werd er niets gestolen.

Börger

Gistermiddag probeerden om half vijf twee jonge mannen en een jonge vrouw met een accuschroevendraaier een sigarettenautomaat aan de Tannenweg in Börger open te krijgen. Dit werd gezien door getuigen, die de politie belden. Nog voordat agenten arriveerden sloegen de daders met een personenauto op de vlucht.

Meppen

Vannacht is om twintig voor twee een poging tot inbraak gedaan bij een kelder van een appartementencomplex aan de Wielandstraße in Meppen. De daders werden door bewoners overlopen en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek.

Geeste, Dalum

Gistermiddag is rond vier uur bij een machinefabriek aan de Industriestraße in Dalum brand uitgebroken. Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur werd bestreden door brandweerkorpsen uit Hesepe, Osterbrock, Meppen, Nordhorn en Wietmarschen. In totaal waren er 100 brandweerlieden in touw.

Ze wisten te voorkomen dat de vlammen naar aangrenzende gebouwen en containers oversloegen. Op grond van de sterke rookontwikkeling werden omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden.

Door de brand ging een gebouw van 1000 vierkante meter, met daarin diverse kantoren, verloren. Er raakte niemand gewond. De schade loopt in de miljoenen. De bluswerkzaamheden gingen tot ver in de nacht door.

Leer

Vanmiddag is rond vijf uur brand uitgebroken in de machinekamer van het voormalig passagiersschip Miah. Het schip ligt in de haven van Leer. Het vuur werd door de brandweer van Leer en Bingum en het Cobra blusteam uit Loga bestreden.

Bij de brand kwam een dikke zwarte rook vrij. De brand werd van binnenuit geblust. Vervolgens werd het schip geventileerd. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.