Motorrijder komt om het leven na botsing met trekker

WIJSTER – Bij een ongeval op de Westerhaarweg in Wijster is een 53-jarige man uit de gemeente Midden-Drenthe om het leven is gekomen.

De motorrijder kwam rond half twee in botsing met een trekker, die tijdens werkzaamheden vanaf het bouwland de weg op reed. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse. Helaas kwam voor de motorrijder alle hulp te laat. Ondanks reanimatiepogingen overleed hij ter plaatse.

De trekkerbestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau, waar hij is gehoord. De VOA stelde een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.