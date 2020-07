Thea Loois op de fiets van Slenaken naar Blijham Dag 3

SLENAKEN / BLIJHAM – Vandaag was de derde dag van de thuisreis van Thea Loois op de fiets van het zuidelijkste puntje van Nederland naar Blijham.



Dagelijks kunnen we de belevenissen lezen van Thea Loois uit Blijham.

Zij doet verslag van haar fietstocht van het zuidelijkste puntje van Nederland naar huis in Blijham. Hieronder haar verslag van dag 3.

Helaas niet zo lekker geslapen vannacht (niet ieder bed ligt zo lekker als je eigen nestje) maar na een goed verzorgd ontbijt buiten op het terras was ik klaar voor dag 3.

De dag begon zonnig, dat was een fijne start. Alle spullen weer in de fietstassen gestopt, flesjes gevuld met water en verder ging de reis. Vandaag ging de route van Well naar Zevenaar. Over fraaie fietspaden weer door de prachtige natuur gereden en mooie stadjes gezien. Met het pontje maar weer een oversteek gemaakt naar de andere kant.

Heen en weer, heen en weer …Ik raak er al een beetje aan gewend.

Ergens onderweg begon mijn fiets ineens raar te doen, de versnelling begon te haperen. Eerst viel het nog wel mee, dus ben ik maar door gefietst.

Koffiestop gehad in Gennep en rond het middaguur genoten van een heerlijke lunch in Groesbeek.

Toen ik daar vertrok, zag ik ineens de beruchte 7 Heuvelenweg opdoemen en net op dat moment besloot mijn fiets om er maar mee op te houden….. De ene na andere versnelling deed het niet meer zodat ik op de hoogste versnelling de beklimming moest doen. Ik was werkelijk helemaal uitgeteld toen ik bovenaan kwam. Heb eerst een poos stil gestaan om weer op adem te komen.

Daarna ging de weg gelukkig tijdelijk wat meer naar beneden. In Nijmegen lag er nog een keer zo’n steile weg op mijn route, ik zag dat niet zitten en ben een andere kant op gegaan. Tja, dan ben je wel even helemaal de draad kwijt.

Ik ben nog nooit in Nijmegen geweest, dus het duurde wel een poosje voor ik de route weer had opgepikt.

Toen bleek dat ik alsnog een enorme klim moest maken……lopend met de fiets de dijk omhoog naar de Waalbrug.

Een hele bijzondere ervaring, door wegwerkzaamheden werden de fietsers midden over de brug geleid, dat was best wel apart.

Na wat omleidingen kwam ik weer op de juiste weg. Op de hoogste versnelling met extra ondersteuning over de dijk gefietst. Ik ben lid geworden van ANWB fietspech hulp en ik wilde ze bellen zodra ik weer in de bewoonde wereld was beland.

Via het dorpje Lent kwam ik terecht in Gendt en rijd ik daar niet recht op een rijwielhandel aan!! Het bleek dat de versnellingskabel was gebroken. De fietsenmaker was zo lief om hem gelijk te repareren, zodat ik 45 minuten later de reis kon vervolgen.

Iets later dan gepland kwam ik aan bij mijn logeeradres, vanavond mag ik gebruik maken van de logeerkamer van onze lieve kennissen Paul en Riëtte. Bij aankomst was het eten al klaar! Gezellig samen gegeten en nu aan de koffie.

Het was een dag met wat hindernissen, maar een beetje tegenslag moet men kunnen incasseren nietwaar!

Ik heb er weer van genoten en verheug me op de reis van morgen!