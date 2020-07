Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje door Laude

LAUDE – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling door Laude. Hieronder het verslag van Ooldrik Modderman.

Wandelen Werkt Wandeling Laude en Omgeving 8 of 10 km woensdag 21-07-2020.

Vanmorgen een prachtige route gewandeld omgeving Laude met wandelcoaches Els Eckhardt-Eltjo Glazenburg en Ooldrik Modderman (Wandelen Werkt). Deze kee, een we heel bijzondere wandeling met als start de oude melkfabriek ‘Coöperatieve Roomboterfabriek Sellingen en Omstreken’. Helaas geen melkfabriek meer maar tegenwoordig De Woeste Grond natuurslagerij. De wandeling gaat door het beekdal van de Ruiten Aa, dat kronkeliger, natter, kleurrijker en gevarieerder is geworden.

Naar Ter Borg. Wandelend door de bossen en over het heideveld van Ter Borg kwamen we aan de andere kant van de Hoofdweg langs de Snakenborg. Al kronkelend door het landschap komen we weer terug bij De Woeste Grond. Na de soep wordt er een korte rondleiding geven door de oude Melkfabriek en zien we de werkruimtes van De Woeste Grond natuurslagerij. Met uitleg van de oprichters en eigenaren Léon Stam & Eugénie Benda.

Wetenswaardigheden:

Historie Melkfabriek Laude:

In 1898 wordt de ‘Coöperatieve Roomboterfabriek Sellingen en Omstreken’ opgericht als stoomzuivelfabriek en een aanvang gemaakt met het verwerken van melk. Vanaf die tijd breidt de productie zich voortdurend uit en in 1938 wordt een nieuwe fabriek gebouwd. Deze is de trots van Westerwolde, zoals blijkt uit de inscriptie in een terracotta-gevelsteen in de voorgevel: ”Westerwolde et sigilium Terra’ (zegel van het land van Westerwolde). Links van het hoofdgebouw met de schoorsteen staat nog een vrijstaande loods met opmerkelijke baksteenversieringen in de trant van de Amsterdamse schoolstijl. Door de steeds voortschrijdende centralisering van de zuivelindustrie stopt de zuivelproductie in Laude in 1978. Het complex wordt afgestoten en krijgt diverse vormen van gebruik. In samenhang daarmee zet de verpaupering zich in. Bijna 40 jaar na de beëindiging van de zuivelproductie staat er een vrijwel ongebruikt en deels beeldbepalend complex te verkrotten. Diverse pogingen om tot een aanvaardbare oplossing te komen, mislukken. Een werkgroep van burgers uit het gebied zet zich vanaf begin 2015 in om een duurzame herbestemming (m.b.v. de Cittaslow filosofie) te realiseren. In november 2015 wordt de werkgroep omgezet in de Stichting Melkfabriek Laude. De Stichting gaat in gesprek met de eigenaar, de gemeente Vlagtwedde en BOEI over aankoop van de fabriek. Verder neemt de stichting het initiatief voor de productie van twee rapporten: een rapport (via de KNHM) door Arcadis met scenario’s en een rapport met doorberekening van de scenario’s door BOEI. Een vervolgrapport over de haalbaarheid door BOEI verschijnt in het voorjaar van 2017.

Melkfabriek NU natuurslagerij :

Ons verhaal. Wij zijn met onze meukvrije natuurslagerij het beste alternatief voor de bio-industrie. Winst maken is niet ons doel, maar een middel om de wereld een stukje mooier te maken. Onze missie is het creëren van maatschappelijker en duurzamer meerwaarde. De woeste grond. Altijd Meukvrij ! De Woeste Grond – natuurslagerij. Samen maken we de wereld een stukje mooier.

Wij laten zien dat het mogelijk is om diervriendelijk, mensvriendelijk én milieuvriendelijk vlees te “produceren”. Ons uiteindelijk doel is dat de mensen qua voeding bewuste keuzes maken en hierdoor minder vlees eten.

Laude:

(Gronings: Laauwde) is een gehucht in de gemeente Westerwolde. Het ligt tussen Sellingen en Ter Apel, iets ten zuiden van Ter Borg. Het gehucht telde in 2009 veertig inwoners. Laude was oorspronkelijk een van de drie marken van het kerspel Sellingen. De marke van Laude werd in 1865 ontbonden en de gemeenschappelijke gronden werden verdeeld onder de deelnemende boeren. Het gehucht wordt gedomineerd door de voormalige melkfabriek. In 1961 werd hier voor het eerst een kunststof mal gebruikt voor de kaasbereiding. De productie van kaas is al jaren geleden gestopt, de productie van de kunststof mallen bleek wel lucratief, maar is inmiddels verplaatst naar Ter Apel. Plannen om de fabriek weer in gebruik te nemen voor de verwerking van geitenmelk bleken niet haalbaar. Even ten noorden van het gehucht ligt het natuurkampeerterrein De Slangenborg. De oorsprong van dit terrein gaat terug tot 1943, toen er een kamp werd gebouwd voor de Nederlandse Arbeidsdienst. Na de oorlog zijn de barakken gesloopt.

Ter Borg:

De herkomst van de naam Ter Borg is onbekend. ‘Borg’ komt mogelijk van ‘berg’, waarmee de nabijgelegen Kleerberg bedoeld zou kunnen zijn. Volgens een volksverhaal zou de naam afkomstig zijn van een Borg die er in de middeleeuwen zou hebben gestaan. Er is tot op heden echter geen enkele aanwijzing of bewijs gevonden van het bestaan hiervan.

De boerderijen aan de Borgerweg 1 en 3 werden vroeger bewoond door de familie Ter Borg, die zichzelf vernoemde naar het gehucht. Deze familie liet ook de boerderij aan de Borgerweg 2 bouwen, die qua uiterlijk het midden houdt tussen een Westerwoldse en een Oldambtster boerderij. Na het overlijden van de laatste leden van deze familie (de broers Jurjen en Aike) in 1964, werd een stichting opgericht voor het onderhoud aan het bezit van de familie. Deze stichting werd J. en A. Ter Borg gedoopt naar de initialen van de beide broers. De stichting verhuurt de beide boerderijen en verpacht de 100 hectare die erbij behoort. Met het geld worden beide boerderijen onderhouden.

Met Ter Borg is er iets bijzonders aan de hand. Dit gehucht is maar liefst vijf eeuwen bewoond geweest door één en dezelfde familie: de familie Ter Borg. De erven van twee van de vier boerderijen te Ter Borg zijn dan ook vijftien generaties lang (!) bewoond geweest door leden van deze familie. De andere twee boerderijen zijn later gebouwd – ook door en voor dezelfde familie Ter Borg.

In het natuurgebied Ter Borg ligt ook een heuveltje waar zich vroeger waarschijnlijk een joodse begraafplaats heeft bevonden, waarvan nu boven de grond echter niets meer resteert.

Ter Borg Boerderijen aan de Borgerweg:

Verder op, rechts van de weg een oude Westerwoldse boerderij uit de 18e eeuw. Daar tegenover een Oldambster boerderij met een mooie leefboom. Ter Borgse boer vond een Oldambster vrouw mooier dan een Westerwoldse. Maar ik denk dan het meer om het geld te doen was. Oldambster boeren waren vaak rijker dan de Westerwoldse. Alhoewel de heren van Ter Borg ook geld hadden.

Oldambtster boerderij uit 1876 aan de Borgerweg 4

Westerwoldse boerderij uit 1826 aan de Borgerweg 3

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman

Foto’s gemaakt door : Henny van Huizen en Ooldrik Modderman

