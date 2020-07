Voorzichtigheid in Noord-Nederland in afwachting op tweede golf

GRONINGEN – Ondanks het gemis van vrijheid, gezelligheid en spontaniteit, zijn inwoners in Noord-Nederland deze zomer voorzichtig bij het maken van hun vakantieplannen. Slechts 14% van de Noord-Nederlanders gaat deze zomer op vakantie in het buitenland, normaal gesproken is dat 60%. Slechts 1% kiest hierbij voor het vliegtuig. Wanneer Noord-Nederland te maken krijgt met de verwachte tweede coronagolf steunt 84% nieuwe lockdown-maatregelen. Dat blijkt uit onderzoek van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd in de tweede en derde week van juli.​

Vakantie​plannen​

70% van de Noorderlingen heeft hun vakantieplannen gewijzigd vanwege de coronacrisis. Van de ruim 30.000 respondenten gaat vrijwel niemand op reis bu​iten de EU of naar landen met code oranje. Prof. dr. Lude Franke, onderzoeker bij het UMCG vertelt: “Het valt mij op dat Noord-Nederlanders voorzichtig zijn en dat een meerderheid van de mensen voorkeur geeft aan het houden van afstand, ook los van de coronacrisis. Dat suggereert dat de mindset in het Noorden bijdraagt aan het naleven van de overheidsadviezen.”​

Regionale lockdown

Aansluitend bij de cijfers van het RIVM van deze week verwacht 78% van de inwoners in Noord-Nederland dat de pandemie langer duurt dan dit jaar. 67% verwacht een tweede coronagolf. Mocht deze komen dan geeft 89% een voorkeur aan voor een lockdown, waarbij door velen gepleit wordt voor een regionale lockdown en ander beleid voor ouderen en kwetsbaren. Bij een tweede golf is 93% het eens met het vermijden van bars, restaurants, festivals en voetbalwedstrijden. De minst populaire maatregel blijkt thuisonderwijs, met name bij gezinnen met jonge kinderen. De motivatie om samen het virus onder controle te houden, is ook te zien in de bereidheid tot vaccineren: slechts 7% geeft aan zich niet te willen laten vaccineren. ​

Langlopend onderzoek in Noord-Nederland

​Het Lifelines Corona-onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen, de Aletta Jacobs School of Public Health en Lifelines. Het wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit van het Noorden, gesteund door het Ubbo Emmius Fonds en NDC Media. Mensen kunnen financieel bijdragen aan dit en meer belangrijk corona-onderzoek via de actie Crowdfunding tegen Corona.

Bron: UMCG