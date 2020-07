Dertiende nummer van ‘Veerten’ is verschenen

STADSKANAAL – Het zomernummer van Veerten, tijdschrift van het Streekhistorisch Centrum, is verschenen en is vanaf heden verkrijgbaar. Het blad staat weer vol interessante verhalen over de streek, uit lang vervlogen maar ook nabije geschiedenis.

In dit nummer wordt uitgebreid aandacht besteed aan de geschiedenis van de roemruchte LTS in Musselkanaal. In de hoogtijdagen volgden daar jaarlijks honderden leerlingen beroepsonderwijs in een modern, beeldbepalend gebouw. In korte tijd was de school echter ook weer volledig verdwenen.

Daarnaast blikt oud-gemeentebestuurder Gert van den Bremen terug op zijn lange loopbaan in de Stadskanaalster gemeentepolitiek. Hij was daarin bijna 30 jaar actief en maakte zo heel wat ontwikkelingen in de gemeente mee.

Jan Mooibroek vertelt hoe hij naar aanleiding van de 75e sterfdag van Geert Teis op zoek ging naar de van deze dichter van het Gronings Volkslied. Tevens in dit nummer aandacht voor de 100e verjaardag van Bruintje Beer en een verhaal over de ondernemersfamilie Ananias uit Ter Apel van vaste gastschrijver Jakob Been.

Natuurlijk ontbreken ook de vaste rubrieken niet: de belevenissen van Rennie Dik, een unieke foto uit de collectie wordt extra belicht en er is nieuws uit het Streekhistorisch Centrum.

Donateurs van het SHC krijgen het blad automatisch thuisgestuurd en het is in de losse verkoop verkrijgbaar voor € 5,95 bij de boekhandels in Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel en uiteraard ook bij het Streekhistorisch Centrum en de dependance SHC de Oude Stelmakerij in Sellingen.

