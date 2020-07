DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

A31, Lingen, Geeste

De A31 wordt in de avond en nacht van 29 op 30 juli tussen de afritten Wietmarschen en Geeste in noordelijke richting tussen acht en vijf uur volledig afgesloten. Er wordt in het kader van wegwerkzaamheden een mobiele stalen wand geplaatst. Het verkeer wordt omgeleid.

Ook in de twee avonden en nachten daarna moet het verkeer op de A31 tussen Lingen en Geeste rekening houden met verkeershinder en omleidingen.

Meppen, Nordhorn, Wietmarschen

Maandag is een 47 jarige man door de rechtbank van Osnabrück veroordeelt tot een gevangenisstraf van drie en een half jaar. Tussen februari 2018 en juni 2019 heeft hij bij meerdere garages ingebroken en daarbij apparatuur buitgemaakt waarmee boordcomputers kunnen worden uitgelezen. De inbraken vonden onder anderen plaats in Meppen, Wietmarschen en Nordhorn. Ook sloeg hij toe in andere grote plaatsen in Duitsland.

De diefstallen vonden zowel in de nachtelijke uren als op klaarlichte dag plaats. De man huurde meerdere keren in Duitsland een auto en legde daarmee in enkele dagen 4.500 kilometer af. De gestolen goederen vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 90.000 euro.

Haren

Gistermiddag is om kwart voor vijf brand ontstaan bij een partij brandhout. Het vuur ontstond toen een 57 jarige bewoner met propaangas het onkruid op zijn erf aan het verbranden was. De vonken sloegen over naar de partij brandhout. Het vuur greep snel om zich heen en bereikte het naastgelegen terras, een muur, een aanhanger, een schutting en meerdere tuinmeubels. De brandweer van Haren en Rütenbrock kwam met 45 personen ter plaatse om de brand te blussen. Er raakte niemand gewond. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Op de parkeerplaats bij een supermarkt aan de Papenwiese in Haren is gistermorgen tussen half tien en tien uur een geparkeerde grijze Skoda Karoq aan de achterzijde aangereden. De schade wordt op 800 euro geschat. De veroorzaker is weggereden. De politie zoekt getuigen van de aanrijding.