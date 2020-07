Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 23 juli 07:30 uur. Door John Havinga

We hebben wisselend tot zwaar bewolkt weer maar het blijft droog en wellicht laat de zon zich vanmiddag nog even zien. De middagtemperatuur komt te liggen rond maximaal 22 à 23 graden. Het waait daarbij matig, 3 à 4 Bft uit het zuidwesten tot westen.

Vannacht bewolkt maar droog en minimumtemperaturen rond 15 graden. Morgen verloopt ook wisselend tot zwaar bewolkt en we krijgen in de middag en avond enkele buien of buitjes. De maximumtemperatuur komt uit op circa 21 à 23 graden. De wind wordt matig, 4 Bft uit het westen.

Zaterdag bewolkt met in de middag af en toe wat lichte (mot)regen en vooral in de avond regenachtig weer. De temperatuur komt te liggen rond 22 graden, bij een matige zuidwestenwind. Zondag komen er buien, sommige met een klap onweer, in de middag schijnt de zon ook geregeld. Maandag hooguit een verdwaald buitje en af en toe zon. Het kwik blijft rond 21 à 22 graden schommelen.