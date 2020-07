Politie onderzoekt mogelijke oplichting financiële instelling

GRONINGEN, DRENTHE – De politie doet onderzoek naar het duperen van een financiële instelling. Deze instelling verstrekte een ondernemerskrediet van bijna een miljoen euro aan een bedrijf in Noord-Nederland voor de ontwikkeling van innovatieve verwarmingssystemen. De kredietverstrekker heeft aangifte gedaan van oplichting en valsheid in geschrifte.

Goederen in beslag

Het onderzoek richt zich op de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie door het bedrijf aan de financiële instelling ten tijde van de aanvraag. Vanwege het onderzoek zijn afgelopen week doorzoekingen gedaan op locaties in Groningen en Drenthe om administratie in te kunnen zien. Daarnaast is beslag gelegd op drie auto’s, een motor, een boot en ander vermogen.

Momenteel is de financiële recherche bezig met het afnemen van getuigenverklaringen en wordt onderzocht of er mogelijk meer slachtoffers zijn. In het onderzoek zijn nog geen verdachten aangehouden.

Bedrog

Fraude en oplichting zijn vormen van bedrog, waarbij zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Zoekt u hier meer informatie over? Of bent u – als burger of bedrijf – slachtoffer geworden van fraude of oplichting? Kijk dan op politie.nl. Hier ziet u ook hoe u het beste aangifte kunt doen. Doe altijd goed onderzoek naar een partij waar u zaken mee wilt doen.

Bron: Politie Groningen