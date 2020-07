Vierde dag van Thea Loois op de fiets van Slenaken naar Blijham

SLENAKEN / BLIJHAM – Vandaag was de vierde dag van de thuisreis van Thea Loois op de fiets van het zuidelijkste puntje van Nederland naar Blijham.



Dagelijks kunnen we de belevenissen lezen van Thea Loois uit Blijham.

Zij doet verslag van haar fietstocht van het zuidelijkste puntje van Nederland naar huis in Blijham. Hieronder haar verslag van dag 4.



Vanochtend fris en fruitig opgestaan en wederom stond er een heerlijk ontbijt voor me klaar. Het is maar goed dat ik de hele dag fiets, anders groei ik nog dicht van zoveel lekkers!

Gisteravond kwam ik erachter dat mijn “puf” leeg was. Deze medicatie heb ik nodig voor mijn astma….Niet zo best, maar dan maar paar dagen zonder, niks aan te doen, dacht ik. Dat ging niet door! Mijn vriendin heeft de apotheek in Zevenaar gebeld om te vragen hoe we dit konden oplossen. Een paar belletjes en het was voor elkaar. Met Paul in de auto naar de apotheek gereden. Het medicijn stond al voor me klaar.

Fijn dat dingen soms wel snel en in één keer geregeld kunnen worden!

Een leermomentje voor mij; volgende keer extra medicatie meenemen.Toen dit geregeld was, kon ik verder met mijn fietstocht.

Na een hartelijk afscheid van mijn vrienden ging de reis richting Raalte.

Mijn eerste stop was in Doesburg, wat een ontzettend leuk stadje is dat! Prachtige gebouwen, schattige straatjes en overal terrasjes. Ik heb er op mijn gemak rondgelopen.

Bij de plaatselijke boekhandel een kaartje gekocht voor m’n vader, hoop dat hij hem voor zaterdag heeft, maar waarschijnlijk ben ik eerder thuis dan het kaartje.

Daarna kwam ik in het mooie plaatsje Bronkhorst, aan de IJssel.

Leuk om daar ook even een kijkje te nemen. Met het pontje naar de overkant. Een hele mooie route, veel over en langs de dijk. Ik had bijna de hele dag de zon op mijn hoofd en de wind in de rug; dat is lekker relaxed fietsen.

Ik kwam aan bij Deventer. Ook daar moest ik weer met de pont.

Het is een mooie stad en het was er gezellig druk.

Heb mezelf getrakteerd op een stuk taart, het smaakte prima!

Na wat kilometers kwam ik in Schalkhaar, op de markt wat appels gekocht. Via mooie achteraf weggetjes kwam ik via Heeten in Raalte aan.

Eerst naar het centrum gefietst om iets te eten.

Daarna even de winkelstraten doorgelopen en vervolgens weer op de fiets gestapt naar het logeeradres van vandaag. Ik werd heel vriendelijk ontvangen door de eigenaren, die zaten nog aan de broodmaaltijd.

We dronken koffie aan de keukentafel en na een uurtje keuvelen werd ik naar mijn verblijf gebracht. Een hele gezellige woning helemaal voor mij alleen; woonkamer met open keuken, aparte slaapkamer en badkamer, echt superleuk! Hier vermaak ik me wel vanavond.

Het was weer een dag met een gouden randje, morgen maar weer zien wat de dag brengt.