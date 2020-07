Wandelen werkt! in Bellingwolde en Vriescheloo

VRIESCHELOO, BELLINGWOLDE – Op woensdag 29 juli organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een wandeling in Vriescheloo en Bellingwolde.

De koffie staat vanaf 08.45 uur klaar bij Partycentrum de Meet, Dorpsplein 6, 9695 DA Bellingwolde. We wandelen over de route van Stichting Wandelen in Westerwolde, waarvan de Meet de sponsor is. Deze route voert ons door het beschermd dorpsgezicht van Bellingwolde en langs het Veendiep naar het gerestaureerde fundament van het stoomgemaal de Klieve. We wandelen terug langs het Veendiep en door het natuurgebied Veendiep, om langs het B.L. Tijdenskanaal via de Rhederbrug naar het

Harm Kemperpark te lopen. Door dit mooie park met zijn zwemvijver komen we weer terug bij de Meet.

Er geldt een maximum aan 50 wandelaars.



De groep van 10 km start om 09.15 uur en de groep van 8 km start om 09.45 uur.

Opgave wandeling is verplicht vanaf donderdag 23 juli 2020 om 18.00 uur! Mail: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99. Samen in dezelfde groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep je wandelt!

Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend om 07.15 uur via de mail afgemeld.

