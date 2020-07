Werkzaamheden gedeelte Windpark N33 buiten reguliere tijden

N33, MEEDEN – Innogy Windpower heeft de gemeente Midden-Groningen gevraagd om een ontheffing om ten noorden van Meeden in haar deel van Windpark N33 ook buiten de reguliere werktijden te mogen werken aan de bouw van de 15 turbines. De ontheffing is gevraagd van 5.00 uur ‘s ochtends tot 1.00 uur ’s nachts. De reguliere werktijden zijn van 7.00 tot 19.00 uur.



Kortere bouwperiode

De reden voor de aanvraag is dat er een bouwkraan wordt gebruikt die alleen bij lage windsnelheden kan worden ingezet. In het algemeen is er in de avond en nacht minder wind, zodat de kraan beter kan worden ingezet. Hiermee wordt ook de bouwperiode als geheel aanmerkelijk korter.



Geen hinder door geluid of licht

Uit onderzoek blijkt dat niet te verwachten is dat de werkzaamheden leiden tot geluidsoverlast voor de omgeving. Tevens zal gebruik worden gemaakt van gerichte werkverlichting, waarbij de uitstraling naar de omgeving tot een minimum wordt beperkt.



Er is daardoor geen reden om de gevraagde ontheffing te weigeren. De gevraagde ontheffing wordt verleend door de Omgevingsdienst Groningen, met instemming van het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen.



Informatievoorziening

Innogy informeert de omgeving via de website www.windparkn33.nl. Ook worden de bewoners van de meest nabij gelegen woningen persoonlijk benaderd, waarbij contactgegevens worden achtergelaten. Gedurende de werkzaamheden is er een functionaris op het bedrijfsterrein direct bereikbaar.

Ingezonden