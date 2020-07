Zaadraket arriveert in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Na een oponthoud van bijna een week is kunstenaar Jos Volkers uit Haren vanmorgen met zijn zaadraket (de Bioremediating Missile) aangekomen in Vlagtwedde. De raket is een symbool voor de staat van de wereld, voor de ecologische crisis, technologie, oorlog en de rol van de mens.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat kunstenaar Jos Volkers afgelopen zaterdag vanuit Roemenië met zijn zaadraket bij Smederij de Rode Smid aan de Bourtangerstraat in Vlagtwedde zou arriveren. Maar sinds vorige week donderdag stond hij met zijn exceptioneel transport vast aan de Oostenrijkse grens. Het bleek dat de dieplader vier meter langer was dan volgens de vergunning was toegestaan. Er werden twee boetes van samen zo’n 600 euro uitgeschreven en er moest een nieuwe ontheffing worden aangevraagd. Gisteren was de benodigde autorisatie om de grote dieplader met daarop de ’s werelds grootste zadenbom verder te laten reizen in orde. Vanmorgen kwam, na een afstand van 2.000 kilometer te hebben overbrugd, het gevaarte op het erf van De Rode Smid: Wessel Kwint aan.

Daar werd de zadenbom op een, door Wessel gemaakt, onderstel van 14 meter lengte geplaatst. Dit was Wessels eerste grote klus in de voormalige smederij van de firma Twiest, die hij begin dit jaar overnam. Vanmiddag werd de raket, samen met het onderstel, met een kraan van de firma Wesseling en een shovel van Gebroeders Jansen op een dieplader van Remmers Transport Muntendam geplaatst, om vervolgens te worden vervoerd naar het Suikerunieterrein in Groningen. Daar worden de terracotta potjes met zaden in de raket geplaatst. De zaadraket is tot 14 augustus in Groningen te bekijken. Daarna vertrekt het gevaarte naar o.a. Amsterdam, Enschede en Rotterdam.

Jos Volkers (36) heeft voor Ecological Space Engineering (E.S.E.), een non-commercieel ruimtevaartbedrijf dat zich bezig houdt met speculatief design voor het verbeteren van de leefkwaliteit op aarde en daarbuiten, twee jaar in Roemenië aan de raket (de Bioremediating Missile 1, B.R.M. 1) gewerkt. Hij gebruikte bouwtekeningen van een Duitse V2 raket. Het eerste jaar was veel denkwerk vertelde hij. De raket is grotendeels gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal, zoals hout, jute, klei en leem. De “springlading” zal bestaan uit essentiële zaden, sporen, water en voedingsstoffen.

Het frame is van beukenhout. Dit moest rond gebogen worden. Dit was een hele klus, aldus Jos, hij moest zich de techniek aanleren. Voor de stevigheid moest hij metalen pennen gebruiken, dus volledig biologisch afbreekbaar is de raket niet. De raket heeft onderweg door het weer (regen, afgewisseld met felle zon) te lijden gehad. Jos gaat dit de komende weken repareren.

Voor het transport van Roemenië naar Nederland werd een crowd funding actie opgezet. Er kwam ruim 13.500 euro binnen. Voor de bouw van de raket hebben het Mondriaan Fonds en Kunst uit Groningen financieel bijgedragen.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

