Ds. Hoogstede verzorgt kerkdienst vanuit de studio van RTV Westerwolde

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 24 juli 07:30 uur. Door John Havinga

Het is zwaar tot geheel bewolkt met regen en motregen. Later vanmiddag en vanavond wordt het droog en dan volgen ook enkele opklaringen. De middagtemperaturen komen uit op maximaal 22 à 23 graden. Het waait daarbij matig, 4 Bft uit het tot westen tot noordwesten.

Vannacht bewolkt en droog bij 12 graden. Morgen verloopt geheel bewolkt en we krijgen in de loop van de middag enkele buien. Vooral later in de avond en nacht volgt er regen. De maximumtemperatuur komt uit op circa 22 graden. De wind wordt matig, 4 Bft uit het zuidwesten.

Zondag komen er buien, sommige met een klap onweer, in de middag volgt er geregeld zonneschijn en dan zijn de buien minder actief. Maandag en dinsdag hooguit een enkel, verdwaald buitje en af en toe zon. Het kwik blijft eerst rond 21 à 22 graden schommelen. Dinsdag kan het 24 of 25 graden worden.