Één na laatste dag van Thea Loois op de fiets van Slenaken naar Blijham

Zij doet verslag van haar fietstocht van het zuidelijkste puntje van Nederland naar huis in Blijham. Hieronder haar verslag van dag 4.



Na een genoeglijke avond in “mijn” huisje en een goede nachtrust, werd ik om 08.30 uur weer verwend met een heerlijk ontbijt.

Ik had de fietstassen al ingepakt zodat ik na het eten gelijk weer verder kon.

Vanaf het logeeradres was het zo’n 5 km naar het startpunt. Het weer was niet zo mooi vanochtend, grijs en bewolkt maar in ieder geval droog.

Via Luttenberg ben ik richting Vroomshoop gefietst. Daar had ik afgesproken met Ben, een kennis die ik al heel lang niet had gesproken.

We zijn een heel eind samen op gefietst tot Bergentheim.

Gezellig samen geluncht en bijgekletst. Het was erg leuk elkaar weer te zien! Daarna ging hij weer naar huis richting Vriezenveen en ik vervolgde mijn route naar Hardenberg. Onderweg een paar spatjes regen gehad maar in Hardenberg aangekomen was het mooi opgeklaard. De korte broek en sandalen konden weer aan.

De fiets geparkeerd en op mijn gemak door de stad geslenterd. Mezelf op een ijsje getrakteerd, ik vond dat ik die wel had verdiend.

Ik lag een beetje voor op schema, dus heb ik vanaf het dorp Ane de route nog wat verlengd, anders kwam ik veel te vroeg aan in Coevorden.

Ook deze dag was de route weer prachtig, mooie paadjes langs bosranden, door weilanden en leuke dorpjes. Soms is het echter geen wonder dat je even de weg kwijt bent…..dan is het vinden van de borden van de knooppunten net spoorzoekertje! Dan zitten ze verstopt in het hoge gras, staat er een vrachtauto voor of hangen er bladeren voor.

In Coevorden kwam ik voorbij een kringloopwinkel….. de verleiding was te groot en ik ben even naar binnen gelopen. Ik kan natuurlijk niet veel meenemen op de fiets maar ik zag een hele mooie sjaal die ik niet kon laten liggen en die kon ik nog wel in de fietstas frommelen!

Tegen etenstijd kwam ik aan bij onze vrienden. Lekker met een drankje in de tuin en op het terras genoten van een heerlijke wrap-taart. Het was verrukkelijk, er is geen kruimel overgebleven.

Nu aan de koffie en een ontspannen avond voor de boeg.

Morgen helaas alweer de laatste dag van dit avontuur.

