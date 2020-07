“Geef nierpatiënten hun vrijheid terug”

STADSKANAAL, MUSSELKANAAL, TER APEL, ONSTWEDDE – Ruim 60.000 vrijwilligers collecteren van 13 tot en met 19 september in heel Nederland tijdens de collecteweek van de Nierstichting.

Ook in Musselkanaal, Stadskanaal, Ter Apel en Onstwedde gaan veel enthousiaste collectanten op pad. Alle bijdragen helpen om het welzijn van nierpatiënten te verbeteren. En dat is hard nodig, want leven met een nierziekte beperkt je enorm. Daarom gaat de Nierstichting door totdat elke nierpatiënt de vrijheid heeft om gewoon te kunnen leven.

Patrick (38), vader van twee zoontjes, is sinds zijn zestiende nierpatiënt. Hij dialyseert nu drie keer per week vier uur per dag in het ziekenhuis. Maar Patrick geeft niet op. Hij houdt vol. Voor zijn vrouw en zijn twee jongens, waarmee hij zo graag oud wil worden.

“Werken je nieren niet, dan ga je dood. Dit klinkt misschien hard, maar is helaas wel de realiteit”, zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. “Dialyseren houdt nierpatiënten in leven, maar is loodzwaar. Nierpatiënten zoals Patrick zijn echte volhouders, ze moeten wel. Aan de dialyse, urenlang per week vastzitten aan een groot apparaat in het ziekenhuis. Totdat er een donornier is. En altijd leven met de angst dat het mis kan gaan. Maar zij geven niet op en ook wij strijden door. Totdat nierpatiënten de vrijheid hebben om gewoon te kunnen leven.”

Collectanten essentieel

“De Nierstichting krijgt geen structurele financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. De inkomsten uit de collecteweek zijn dan ook erg essentieel voor het werk van de Nierstichting”, benadrukt Martin Schepers, collectecoördinator van de Nierstichting in Musselkanaal. “Iedere bijdrage aan de collecte helpt om nierpatiënten hun leven terug te geven. Wij zijn ieder jaar ontzettend blij met de inzet van onze collectanten en de steun van donateurs.” Help ook mee. Geef aan de collectant of doneer direct via www.nierstichting.nl.

In cijfers

6.500 mensen moeten dialyseren om in leven te blijven. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6.

50.000 mensen hebben momenteel ernstige nierschade en krijgen mogelijk te maken met dialyse of transplantatie. Zij hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten.

16.000 mensen hebben nierfalen, waarvoor ze een nierfunctievervangende behandeling (hebben) ontvangen: dialyse of transplantatie.

In 2018 besteedde de Nierstichting 15,4 miljoen aan een beter leven van nierpatiënten en de preventie van nierziekten.

Ingezonden door Jasper Schepers