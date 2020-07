Grote brand bij Was- en poetsbedrijf GlimMobiel in Stadskanaal

STADSKANAAL – Vannacht brak rond vier uur een grote brand uit bij Was- en poetsbedrijf GlimMobiel in Stadskanaal.

De brandweer van Stadskanaal werd vannacht om tien over vier gealarmeerd voor een brand bij Was- en poetsbedrijf GlimMobiel aan de Glasblazer in Stadskanaal. De brandweer schaalde in verband met de waterwinning op naar grote brand. Vanwege de hevige rookontwikkeling waarschuwde de brandweer uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Brandweerkorpsen van Veendam, 2e Exloërmond, Vlagtwedde en Borger werden ter assistentie opgeroepen. Samen wisten ze te voorkomen dat de brand uitslaand werd.

Het is niet bekend waardoor de brand is veroorzaakt. Volgens getuigen ontstond de brand door kortsluiting in een busje die in het pand stond. De politie moet dit nog verder onderzoeken. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Beelden: Ronny 112 Regioflits