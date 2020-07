DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gistermorgen is om kwart voor acht op de Schützenstraße in Meppen een fietsster aangereden. Zij moest uitwijken voor een tegemoetkomende vrachtwagen en kwam daarbij ten val. De vrouw raakte lichtgewond. Ook raakte haar fiets beschadigd. De politie is op zoek naar de chauffeur van de vrachtwagen en vraagt hem of eventuele getuigen zich te melden.

Emsland

Met het openbaar maken van foto’s, gemaakt door bewakingscamera’s, hoopt de politie op het spoor te komen van drie mannen, die er van verdacht worden te hebben ingebroken bij acht tankstations in het noorden van Emsland en één in Herzlake, Molbergen bij Cloppenburg en Neuenkirchen. Bij alle inbraken verschaften ze zich met geweld toegang tot de gebouwen. Ze vernielden camera’s en stalen sigaretten en contant geld ter waarde van 120.000 euro. Dit bedrag wordt meerdere keren hoger door de schade die de daders hebben aangebracht.

Van de daders zijn door bewakingscamera’s opnames gemaakt. Hierop is te zien dat zij gebruik maakten van walkie talkies. Voor tips die leiden naar de daders is door een van de tankstationshouders een beloning van 2.000 euro uitgeloofd.

Klik HIER voor foto’s gemaakt door de bewakingscamera’s.

Lathen

In de nacht van woensdag op donderdag is vanaf de Kreuzstraße in Lathen een afgesloten motorscooter gestolen. Het voertuig van het merk Alpha Motors stond onder een carport. Er zat geen kentekenplaat op het voertuig.

Kluse

Gistermiddag is om 15.25 uur bij een ongeval op de Wippinger Straße in Kluse een 23 jarige man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer kwam door onbekende oorzaak met zijn VW in de berm terecht en schampte daar een verkeersbord. Tijdens een stuurcorrectie kwam de auto dwars op de weg terecht en botste vervolgens tegen twee bomen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Lehe

Bij een ongeval op de B401 ter hoogte van Lehe zijn gistermiddag om half twee vier personen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een 81 jarige bestuurder van een Daimler vanaf de B401 linksaf in de richting van Heede wou afslaan. Hierbij zag hij een tegemoetkomende Mazda over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding raakten de 81 jarige en een 79 jarige vrouw, die bij hem in de auto zat, zwaargewond. De 54 jarige bestuurster van de Mazda en haar 16 jarige dochter liepen levensgevaarlijke verwondingen op. De B402 en de oprit naar de B70 zijn meerdere uren voor bergingswerkzaamheden afgesloten geweest. De schade wordt op 16.000 euro geschat.