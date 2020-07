Verdachten drugslab Vriescheloo meerdere jaren de cel in

VRIESCHELOO – De twee mannen, die vorig jaar op 4 november werden opgepakt bij een drugslab in Vriescheloo, gaan 2,5 jaar de cel in.

Op 4 november vorig jaar deed het arrestatieteam van de politie, na een anonieme tip, een inval bij een boerderij aan de Dijkweg in Vriescheloo. In de boerderij werd een in werking zijnde drugslab aangetroffen, waar speed (amfetamine) werd geproduceerd. Er werden twee mannen (34 en 37 jaar) uit Almere gearresteerd.

Tijdens de inval loste de politie een schot met een zogenaamde beanbag, ook wel stunbag genoemd. Dit omdat een van de verdachten de aanwijzingen van het arrestatieteam niet opvolgde. De beanbag ( in het Nederlands klapkogel genoemd) is een soort munitie die niet in het lichaam binnendringt, maar wel een flinke klap uitdeelt. De 37 jarige, waarvoor het schot bedoelt was, werd niet geraakt.

Donderdag 9 juli stond het duo voor de rechter. Het O.M. eiste 30 maanden gevangenisstraf. Gisteren werd de straf conform de eis uitgesproken. De 37 jarige moet bovendien nog een half jaar extra zitten. Deze voorwaardelijke straf kreeg hij eerder voor een vergelijkbaar feit. Daarnaast moet hij nog 160.000 aan crimineel geld terugbetalen. Mogelijk wilde hij dit met de productie van amfetamine “verdienen”.

De boerderij, waarin het drugslab werd aangetroffen, werd door de twee mannen gehuurd. Het pand was eerder dat jaar door een echtpaar voor 260.000 euro gekocht. Zij hoefden volgens RTV Noord geen hypotheek af te sluiten, het bedrag werd contant betaald. De politie heeft tijdens het onderzoek bonnetjes van bouwmaterialen aangetroffen. Op bewakingscamera’s van bouwmarkten is te zien dat de oudste van de twee de bouwmaterialen afrekende.