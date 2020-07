Fotoreportage van “De vier handen” in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Op 25 en 26 juli is in deze regio een open tuinen estafette. Hieronder vindt u een reportage van “de Vier handen” in Vlagtwedde.

In de provincie Groningen zijn veel mooie tuinen en veel enthousiaste tuiniers. Een groot aantal van hen zijn lid van één van de 7 afdelingen van Groei & Bloei in de provincie Groningen. Vanwege de uitbraak van corona bleven veel tuinen voor het publiek gesloten.

Op zaterdag en zondag 25 en 26 juli is van 10.00 tot 17.00 uur in de regio Stadskanaal wel en aantal tuinen te bezoeken. Bezoekers moeten de volgende RIVM richtlijnen aanhouden:

– Er is een looproute, waarbij bezoekers aan de ene kant de tuin inkomen en aan de

andere kant er weer uitgaan.

– 1,5 meter afstand aanhouden en desnoods even wachten tot men verder kan lopen.

– Geen toiletbezoek

– Er wordt geen koffie/thee geschonken.

– Kom alleen of met een huisgenoot.

– Wanneer het te druk wordt in een tuin, dan even geduld hebben.

Bovenstaande richtlijnen worden bij de ingang van de tuin aangegeven.

Jans Velthuis maakte vandaag de onderstaande reportage bij “De vier handen” aan de Wollinghuizerweg in Vlagtwedde. Deze tuin grenst aan het Ruiten Aa Kanaal, waar ze momenteel bezig zijn de essen/stroming weer in oude glorie te herstellen. De tuin heeft mooie doorkijkjes en zitjes. (Bron: Groei en Bloei)

