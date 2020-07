DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Lathen

In de nacht van donderdag op vrijdag is een ruit van een aan de Mühlentannen in Lathen geparkeerde bedrijfsbus ingeslagen. Uit de auto werd gereedschap gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

In dezelfde nacht werd ook van een geparkeerde bedrijfsauto aan de Kampstraße een ruit ingeslagen. Ook daar werd gereedschap buitgemaakt.

Papenburg

Tussen vrijdag 00.15 en 11.30 uur is een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Wilhelm-Leuschner -Straße in Papenburg. De daders probeerden tevergeefs een raam te forceren. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Haren

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken bij een tandartspraktijk aan de Bahnhofstraße in Haren. De daders kwamen via een raam de praktijk binnen. Daar werd naar kostbare zaken gezocht. Voor zover men kan nagaan werd er niets gestolen. De schade die de inbrekers hebben veroorzaakt wordt op meerdere honderden euro’s geschat.

Meppen

Gisteravond werden passagiers in een treincoupé geconfronteerd met een potloodventer. De ca. 25 jarige man was in Lingen ingestapt en stapte, nadat hij met ontbloot onderlichaam in het treinstel zat, in Meppen weer uit de trein. De politie is op zoek naar deze persoon en eventuele getuigen. Het betreft een man van 1.80-1.90 m lengte, met een slank postuur en blond haar. Hij droeg een donkere broek en een wit t shirt.